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В ВСУ рассказали, за счет каких категорий населения хотят расширить мобилизацию

Понедельник 25 декабря 2023 18:37
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В ВСУ рассказали, за счет каких категорий населения хотят расширить мобилизацию Фото: в ВСУ рассказали, за счет каких категорий населения хотят расширить мобилизацию (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют призывать на военную службу еще три категории граждан. В частности, это мужчины, у которых закончилась отсрочка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом hromadske рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.

По его словам, мобилизацию планируют расширить благодаря:

  • гражданам, которые были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на военном учете в соответствии с изменениями в законодательство Украины;
  • гражданам, у которых закончился срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • гражданам, которые достигли 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет в связи с уклонением от выполнения воинского долга.

"Цель указанных мер - обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", - подчеркнул Горбач.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили мобилизацию.

Сейчас власти планируют изменить порядок ее проведения. В частности, они готовят соответствующий законопроект. Все изменения, которые вносят в законопроект, согласовывают с военными.

Еще 24 декабря министр обороны Рустем Умеров заявлял, что законопроект внесут в Раду в ближайшие дни.

При этом недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил ему мобилизовать 500 тысяч человек.

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