У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію

В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це hromadське розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

За його словами, мобілізацію планують розширити завдяки:

громадянам, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були відновлені на військовому обліку відповідно до змін до законодавства України;

громадянам, у яких закінчився термін відстрочки призову на військову службу під час мобілізації;

громадянам, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік через ухилення від виконання військового обов'язку.

"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - наголосив Горбач.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили мобілізацію.

Зараз влада планує змінити порядок її проведення. Зокрема, вона готує відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять до законопроекту, узгоджують із військовими.

Ще 24 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що законопроект внесуть до Ради найближчими днями.

При цьому нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запропонував йому мобілізувати 500 тисяч людей.