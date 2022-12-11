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В ВСУ рассказали, какие нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины

Новина українською →
Воскресенье 11 декабря 2022 15:17
В ВСУ рассказали, какие нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины Фото: в ВСУ рассказали, какие нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну. Так, ИПСО являются неотъемлемыми компонентами российской гибридной агрессии для пропаганды своих идей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВСУ.

Чтобы снять с себя ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, Московия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать образ "нового врага для мирового мира и безопасности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках широкой информационной кампании по оправданию незаконной вооруженной агрессии, российская пропаганда продвигает такие нарративы:

  • "Спецоперация" в Украине Россия предотвратила большую мировую войну".
  • "Спецоперация" России - это ответ на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для РФ.
  • США и Запад ведут гибридную войну против России в Украине.
  • В условиях войны в Украине Россия - это жертва, а НАТО - агрессор.
  • Украина - это территория РФ, ее создал Ленин в 1922 году, когда большевики создали СССР.

Такие нарративы рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, поскольку не имеют никакого основания или подтверждения.

При этом их постоянное повторение создает иллюзию правдивости и способствует их использованию агентами Кремля в разных странах.

Напомним, в МИД рассказывали, как российская пропаганда атакует Литву, Польшу и Украину.

Кроме того, россияне начали распространять новую конспирологическую теорию о "клонировании" украинских военных. В Минобороны считают, что таким образом они могут прийти к вымыслам о создании "капитана Украины".

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