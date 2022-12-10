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В ВСУ рассказали, как потепление влияет на характер боевых действий под Бахмутом

Фото: ВСУ рассказали, как потепление влияет на характер боевых действий под Бахмутом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Потепление оказывает сильное влияние на характер боевых действий в районе Бахмута. Из-за мягкой почвы россияне уменьшили количество штурмов и стали меньше использовать технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Потепление влияет. На тех элементах местности, где очень мягкая почва, фактически мы видим пониженную динамику штурмовых попыток врага, он меньше использует технику, потому что по такой земле не провезешь ни танк, ни БМП, ни другую бронированную технику", - сказал он.

Череватый отметил, что чем дольше будет продолжаться такая погода, тем больше будет снижаться динамика боев. Так, война перейду в фазу артиллерийских дуэлей, ударов авиации и других систем дальнего поражения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ситуация в Донецкой области остается сложной. В Бахмуте и Соледаре не осталось живого места.

Кроме того, в Сухопутных войсках объясняли, почему россияне так стремятся захватить Бахмут.

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