В ВСУ рассказали, чем занимается военная комендатура в Курской области

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области и оказывает всестороннюю помощь местным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили на произвол судьбы, без средств для существования (еды, света, воды и газа) остается на подконтрольной украинским войскам территории.
"С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям", - рассказали в Сухопутных войсках.
Поскольку большинство жителей курской области - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой.
В ВСУ отметили, что российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам.
Фото: украинская военная комендатура помогает жителям Курской области (t.me/landforcesofukraine)
Напомним, с 6 августа в Курской области проходит спецоперация Вооруженных сил Украины.
Украинские войска взяли под контроль уже более 100 населенных пунктов в российском регионе. Также там было захвачено в плен большое количество российских военных.
К тому же, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
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