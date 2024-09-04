Отмечается, что значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили на произвол судьбы, без средств для существования (еды, света, воды и газа) остается на подконтрольной украинским войскам территории.

"С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям", - рассказали в Сухопутных войсках.

Поскольку большинство жителей курской области - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой.

В ВСУ отметили, что российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам.

Фото: украинская военная комендатура помогает жителям Курской области (t.me/landforcesofukraine)