В ВСУ рассказали об активности врага на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 27 октября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 1 ракетный и 66 авиационных ударов (задействовали, в частности, 140 КАБ / УАБ), а также враг использовал для ударов 762 дрона-камикадзе.

Кроме того, захватчики совершили более 3500 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды атаковали неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении в течение дня враг 20 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Первомайского и Вишневого. Здесь воинами ВСУ было отражено 17 атак противника, и бои продолжаются.

На Лиманском направлении росармия 15 раз атаковала в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор ведутся 2 боя, остальные атаки врага ВСУ остановили.

На Краматорском направлении состоялось 4 боя вблизи Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении Силы обороны отразили все 5 атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах н.п. Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово, однако получили "жесткий отпор от наших защитников", отметили в Генштабе.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 189 оккупантов, 80 из них - безвозвратно", - передали в военном командовании.

Кроме того, добавили в ВСУ, были уничтожены 1 танк, 3 автомобиля и столько же артсистем противника, также повреждены 4 боевых бронированных машины, одна из которых - боевая машина поддержки танков "Терминатор".

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал позиции ВСУ. Наибольшая активность противника фиксировалась в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки, где Силы обороны отразили 32 атаки, еще продолжаются 4 боя.

На Времивском направлении бойцы ВСУ отразили 5 атак оккупантов вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще 3 штурма - продолжаются.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций - здесь в течение суток враг совершил 3 неудачные штурмы позиций Сил обороны.