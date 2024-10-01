В ВСУ рассказали об активности врага на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях

На фронте с начала суток 30 сентября и до вечера произошло уже 159 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается самой горячей, между тем активность российских захватчиков также фиксируется на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 воскресенья 30 сентября.

Российские обстрелы

В течение суток 30 сентября российские оккупанты нанесли по территории Украины 4 ракетных удара с применением 6 ракет, 58 авиационных ударов (враг задействовал, в частности, 98 КАБ).

Также противник использовал при атаках 635 дронов-камикадзе, и совершил более 3400 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 16 раз атаковал неподалеку Бугруватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Сейчас продолжаются 4 боя.

На Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. Сейчас еще продолжаются 7 боев.

На Лиманском направлении захватчики 24 раза атаковали в районах Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор ведутся 4 боестолкновения, остальные - украинские защитники остановили.

На Северском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах н.п. Верхнекаменное и Белогоровка.

На Краматорском направлении произошло 3 неудачные атаки врага вблизи Часового Яра, которые захлебнулись, и захватчики понесли потери.

На Торецком направлении украинские защитники отбивали 17 атак противника вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки. 12 атак были отбиты, еще 5 - продолжаются. В Генштабе отметили, что ситуация контролируется.

В Покровском направлении враг 34 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ. 31 атака оккупантов была отражена в районах н.п. Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка, еще 3 атаки продолжаются в районах Новоторецкое и Николаевка.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них - безвозвратно", - передали в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, были уничтожены 3 артсистемы и 11 единиц автомобильной техники оккупантов, 5 боевых бронированных машин и 2 разведывательных беспилотника, а также повреждены 5 единиц автотехники, 3 боевых бронированных машины и 2 артсистемы противника.

На Кураховском направлении враг 24 раза атаковал позиции ВСУ вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукуриного и Екатериновки. 17 атак были отбиты, еще 7 боепв до сих пор продолжается.

Как передали в Генштабе, на этом отрезке фронта было обезврежено более 100 оккупантов, 50 из которых - безвозвратно.

"Уничтожены четыре танка, восемь боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники и два разведывательных беспилотника, кроме того одна единица автомобильной техники была повреждена", - рассказали в ВСУ.

На Времевском направлении украинские защитники отбивали 8 атак противника, вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы - 6 атак отбиты, еще 2 - продолжается.

На Ореховском направлении российские захватчики продолжали попытки выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Здесь произошла одна неудачная для врага попытка штурма.

В Генштабе также рассказали, что на остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Кроме того, добавили в военном командовании, продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.