В ВСУ раскрыли новую цель оккупантов на Марьинском направлении

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель - пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", - отметил Штупун.

Фото: Новомихайловка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он уточнил, что больше недели россияне совершают там более полсотни атак в среднем за сутки.

Также, по словам спикера, оккупанты активнее применяют свою бронетехнику и усилили авиаудары. За прошедшие сутки враг 41 раз задействовал авиационное вооружение.

Россияне в Марьинке

Напомним, еще несколько недель назад российские оккупанты заявили о том, что они якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области.

Позже Штупун опроверг такую информацию, заявив, что наши защитники продолжают бои за город.

На следующий день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что часть бойцов ВСУ отошли из Марьинки, но город все еще не оккупирован полностью.