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ВСУ разгромили в Курской области бронеколонну россиян с флагами СССР (видео)

Воскресенье 16 февраля 2025 16:38
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ВСУ разгромили в Курской области бронеколонну россиян с флагами СССР (видео) Фото: враг потерял технику, на которой шел в наступление (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Курской области Силы обороны Украины разгромили бронеколонну армии РФ, которая пошла в штурм с красными флагами СССР. События произошли недалеко от населенного пункта Никольское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео 47-й ОМБр в Telegram.

Стоит отметить, что сегодня утром вражеские паблики писали о том, что российские морские пехотинцы из 155-й бригады пытались штурмовать украинские позиции недалеко от населенного пункта Никольское Курской области. Причем техника россиян была с "красными флагами" СССР и враг двигался, "как на параде".

Вскоре в соцсетях появилось видеоподтверждение наступления из более десятка танков и около роты россиян. На опубликованных кадрах четко зафиксировано, как украинские военные уничтожали противника, который пытался наступать. В частности, наши защитники использовали для остановки вражеской бронеколонны дроны, также россиянам "не мешало" минное поле.

"Не смутило врагов ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура". От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" возле подбитой машины - и наш FPV батальона ББС помог ему окончательно", - отметили в бригаде.

Напомним, на днях в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные уничтожили опорный пункт россиян в Курской области, откуда противник запускал по Украине дроны. Объект находился вблизи населенного пункта (села) Елизаветовка.

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Вооруженные силы Украины Курская область
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