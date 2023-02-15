Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку

Российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого ни бросили силы на Водяное, Опытное, Невельское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша телеканалу " Київ ".

"Если смотреть южнее города, то они не оставляют попыток окружить Авдеевку. Они бросили силы на Водяное, Опытное, Невельское. Это направление окружить город с юга", - рассказал он.

По его словам, авдеевское направление в очередной раз разгорается.

"Это видно и по сводкам Генерального штаба, и мы это чувствуем на себе. Пару дней немного тише стало в городе, но это не значит, что все утихло. Просто враг переместился на линию обороны вокруг города", - добавил Барабаш.

Как сообщалось, количество обстрелов Авдеевки (Донецкая область) в последние дни уменьшилось. Однако в сам город регулярно пытаются войти диверсионные группы врага.

При этом, российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. Всего по данным на 11 февраля за три дня ВСУ уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единиц техники, включая 36 танков.