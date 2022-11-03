ВСУ против "Шахедов". Эксперт объяснил, влияет ли непогода на сбивание дронов

Ухудшение погодных условий вряд ли уменьшит использование россиянами дронов "Shahed-136". Однако для противовоздушной обороны Украины это несет некоторые сложности.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
Как объяснил изданию эксперт, эти дроны-камикадзе наводятся на цели с помощью GPS-навигации, а потому погода здесь не будет играть роли, а вот что касается работы ПВО, то из-за ухудшения погодных условий сбивать такие цели гораздо сложнее.
"Потому что наиболее эффективный и не слишком дорогой вариант сбивания этих дронов - это использование прожекторов и крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, ведь использование против них ракет не очень рационально и дорогостоящее дело. Ведь ракеты стоят гораздо больше, чем иранские дроны-камикадзе, которыми пользуются россияне", - отметил Селезнев.
По поводу интенсивности использования БПЛА, эксперт подчеркивает, что в этом случае все зависит от объемов их поставки из Ирана в РФ.
"Знаем, что более 300 "Shahed-136" россияне уже использовали, но некоторые эксперты отмечают, что еще около 1000 единиц должна получить Россия в рамках двусторонней договоренности с Ираном", - обратил внимание Селезнев.
В связи с чем, по его словам, не исключено, что войска РФ будут активно использовать эти дроны, ведь они являются дешевыми заменителями крылатых и баллистических ракет.
"Поскольку эти "Shahed-136" намного дешевле, но повреждения вследствие их ударов достаточно серьезны. И мы видим, что начиная с 10 октября оккупанты использовали в большинстве дроны-камикадзе для атак на объекты критической энергетической инфраструктуры нашей страны", - говорит Селезнев.
Он отметил, необходимо учитывать то, что у россиян в определенной степени недостаточно крылатых ракет, но они имеют возможность использовать эти иранские дроны.
"Поэтому не уверен, что они снизят эту активность в связи с ухудшением погодных условий. Это разве что могут помешать задержки в логистике, это может снизить запуски врагом этих БПЛА", - подытожил эксперт.
Напомним, как ранее сообщили в СМИ, Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия , включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.
При этом недавно в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136".
Сейчас россияне продолжают терроризировать мирные города Украины этими БПЛА, постоянно атакуя объекты украинской инфраструктуры.
Впрочем, в Офисе президента Украины отметили, Россия делала ставку на то, что Украина будет тратить большие деньги на уничтожение иранских дронов силами ПВО, но просчиталась, потому что украинцами "очень быстро были найдены рецепты".
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