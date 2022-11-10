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ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. Под контроль ВСУ переходят населённые пункты Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.

Херсонская область

По данным карты боевых действий, украинские бойцы продвинулись и зашли в Александровку, Станислав, Правдино, Солдатское, Миролюбовку, Грозово, Костромку, Счастливое, Степное, Чкалово, Вишневое.

В так называемую "серую зону" перешли Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая.

Николаевская область

ВСУ смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеновку.

В так называемую "серую зону" перешли Безымянное, Ивано-Кепино, Юрьевка, Афанасьевка, Нововасиловка и Тамарыно.

На других участках фронта пока без изменений.

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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