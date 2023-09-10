ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, россияне потеряли более 200 военных

Украинские воины в течение суток продвинулись более чем на 1 километр на Таврическом направлении. Потери врага составили 226 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1391 огневое задание.
Потери врага составили 226 человек, среди которых:
Также наши воины уничтожили 27 единиц военной техники противника, в частности:
"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.
Ситуация на фронте
Как рассказывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение 9 сентября украинские воины ликвидировали еще 490 российских террористов. Также было уничтожено десяток танков и 22 артиллерийских установки.
По словам спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. В частности, освободили 1,5 квадратных километров территории в районе Роботино.
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