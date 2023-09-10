ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, россияне потеряли более 200 военных

В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1391 огневое задание.

Потери врага составили 226 человек, среди которых:

72 ликвидированных;

149 раненых;

5 пленных.

Также наши воины уничтожили 27 единиц военной техники противника, в частности:

3 танка;

2 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

9 БПЛА;

5 единиц автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте

Как рассказывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение 9 сентября украинские воины ликвидировали еще 490 российских террористов. Также было уничтожено десяток танков и 22 артиллерийских установки.

По словам спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. В частности, освободили 1,5 квадратных километров территории в районе Роботино.