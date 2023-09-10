ВСУ ликвидировали еще около 500 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 630 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 268 630 (+490) человек ликвидировано;

танков - 4554 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 8755 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 5811 (+22) ед.;

РСЗО - 760 (+3) ед.;

средства ПВО - 509 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4593 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;

корабли/катера - 19 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед.;

специальная техника - 872 (+2) ед. Фото: потери врага по состоянию на 09.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Какова ситуация на фронте? Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области. В целом военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и достигли успеха к югу от Клещеевки. Между тем один российских военных "блогеров" утверждал, что ВСУ полностью вытеснили оккупантов из Андреевки.