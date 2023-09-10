ВСУ ликвидировали еще около 500 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 630 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 268 630 (+490) человек ликвидировано;
- танков - 4554 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 8755 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 5811 (+22) ед.;
- РСЗО - 760 (+3) ед.;
- средства ПВО - 509 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4593 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;
- корабли/катера - 19 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед.;
- специальная техника - 872 (+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 09.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Какова ситуация на фронте?
Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области.
В целом военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и достигли успеха к югу от Клещеевки. Между тем один российских военных "блогеров" утверждал, что ВСУ полностью вытеснили оккупантов из Андреевки.
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