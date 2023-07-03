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ВСУ продвигаются на таврическом направлении. Генерал Тарнавский рассказал о потерях РФ

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 15:10
ВСУ продвигаются на таврическом направлении. Генерал Тарнавский рассказал о потерях РФ Фото: потери России в войне составили почти три роты 3 июля на таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении. Только за сутки российские войска потеряли здесь почти три роты оккупантов и десятки техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед", - рассказал он.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

Потери врага

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника", - констатировал генерал.

В частности:

  • вертолет Ка-52;
  • 4 танка;
  • 3 ББМ;
  • 2 пушки Д-30;
  • БМ-21 "Град";
  • 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala";
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника;
  • 12 складов боеприпасов врага.

Отметим, что украинские военные уже несколько недель ведут контрнаступление на линии фронта. Только за сегодня стало известно, что ВСУ уничтожили вертолет Ка-52, БПЛА "Zala" и минометный расчет российских войск на Донецком направлении. Президент Владимир Зеленский отметил, что прошедшая неделя была тяжелой, то тем не менее ВСУ продвигаются вперед.

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