ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута, - Генштаб

Украинские военные продолжают давить на врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Ковалев отметил, что в Запорожской области украинские воины имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.

"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Новотокмачка - Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

Наши войска также продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. По словам спикера, на южном фланге ВСУ имели частичный успех и закрепляются на позициях.

скриншот deepstatemap.live

При этом украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и стягивают резервы, но наши бойцы отбивают атаки.

Наступление украинских воинов

Напомним, в последние недели украинские военные усилили свои атаки вблизи Бахмута, южнее и севернее города. Также ВСУ продолжают давить на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты атакуют вблизи Авдеевки, Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ ведут наступательные операции на админгранице между Запорожской и Донецкой областями и имеют успехи, а также держат позиции на левом берегу Херсонской области.

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