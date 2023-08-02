ВСУ продвигаются под Угледаром: обновленная карта войны

Согласно данным карты, наши защитники смогли прорвать оборону россиян на северных окрестностях села Никольское, которое находится возле Угледара. Врага оттеснили в районе местных дач, наши военные уже закрепились там, добавляют в DeepState.

Фото: продвижение ВСУ под Угледаром (скриншот)

На этом успехи украинских солдат на Угледарском направлении не закончились - оккупантов выбили с их позиций севернее села Сладкое, свидетельствуют данные карты.

Фото: продвижение ВСУ под Сладким (скриншот)

Ситуация под Угледаром

Напомним, российские оккупанты уже несколько месяцев пытаются взять Угледар под свой контроль, но у них так ничего и не получилось.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина еще в феврале рассказывал, что в лоб Угледар оккупанты взять не могут, поэтому они пытались провести там оперативное окружение.

Но уже в июне нашим защитникам удалось начать продвижение в районе города. Как отмечал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина, Угледарское направление имеет стратегическую ценность, поскольку там есть железнодорожный путь, который соединяет Волноваху с ныне оккупированным Мелитополем.