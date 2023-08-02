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ВСУ продвигаются под Угледаром: обновленная карта войны

Фото: ВСУ продвигаются под Угледаром (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным удалось достичь успеха на Угледарском направлении. Они отбросили российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

Согласно данным карты, наши защитники смогли прорвать оборону россиян на северных окрестностях села Никольское, которое находится возле Угледара. Врага оттеснили в районе местных дач, наши военные уже закрепились там, добавляют в DeepState. 

 

Фото: продвижение ВСУ под Угледаром (скриншот)

На этом успехи украинских солдат на Угледарском направлении не закончились - оккупантов выбили с их позиций севернее села Сладкое, свидетельствуют данные карты. 

 

Фото: продвижение ВСУ под Сладким (скриншот)

Ситуация под Угледаром

Напомним, российские оккупанты уже несколько месяцев пытаются взять Угледар под свой контроль, но у них так ничего и не получилось. 

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина еще в феврале рассказывал, что в лоб Угледар оккупанты взять не могут, поэтому они пытались провести там оперативное окружение

Но уже в июне нашим защитникам удалось начать продвижение в районе города. Как отмечал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина, Угледарское направление имеет стратегическую ценность, поскольку там есть железнодорожный путь, который соединяет Волноваху с ныне оккупированным Мелитополем.

 

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