ВСУ продвигаются на нескольких направлениях, РФ бросает в бой резервы: карты боев ISW

Украинские военные проводят контрнаступательные операции и продвигаются на нескольких участках фронта. Российская оккупационная армия вводит в бой резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

14 июня русские войска совершили ограниченные наземные удары на Купянском направлении и к югу от Кременной.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска нанесли семь наземных ударов по украинским позициям на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого и Раздолевки.

Российский блоггер утверждал, что российские войска безуспешно пытались продвинуться у Белогоровки. Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают действовать вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на неопределенных участках на флангах Бахмута на 200-500 метров.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, 13 июня отметил, что интенсивность боевых действий в районе Бахмута несколько снизилась, и сообщил, что регулярные российские подразделения, в том числе ВДВ, продолжают разворачиваться в районе Бахмута, чтобы захватить прежние позиции "вагнеровцев".

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контратаки юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клищеевки, северо-западнее Бахмута в районе Ягодного и Берховки, а также северо-восточнее района Раздоловки.

Российский блоггер опубликовал кадры, как подразделения 200-й мотострелковой бригады, якобы, обстреливают украинские беспилотники на флангах Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия северо-западнее Бахмута в районах Ягодного, Берховки и Орехово-Василовки и на юго-запад в районе Ивановского и Белой Горы. Также, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Марьинки. "Южная ось"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за предыдущие сутки украинские войска продвинулись на запорожском направлении на 300-350 метров.

Украинские официальные лица также сообщили, что продолжаются бои вблизи Макаровки. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы отвоевали Макаровку.

Российские источники заявляли, что российские войска ввели резервы к югу от Великой Новоселки, чтобы остановить украинское продвижение в этом районе, и что войска РФ сейчас контратакуют к югу и юго-западу от Макаровки.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что украинские силы сохраняют контроль над Макаровкой. Российское МО утверждало, что они отразили украинские атаки на юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки.

ISW отмечает, что российские силы обороняются на западе Донецкой области в соответствии с российской тактической оборонной доктриной, предусматривающей, что первый эшелон сил обороны отражает или замедляет атакующие силы, тогда как второй эшелон контратакует против любого прорыва противника.

14 июня украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжали сражаться с российскими войсками вблизи Новоданиловки и Новопокровки.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что 20 новых вертолетов РФ, обороняющихся от украинских контрнаступательных операций на юге Украины, предположительно переброшены на аэродром в Бердянске Запорожской области.