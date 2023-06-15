ЗСУ просуваються на кількох напрямках, РФ кидає в бій резерви: карти боїв ISW

Українські військові проводять контрнаступальні операції та просуваються на кількох ділянках фронту. Російська окупаційна армія вводить в бій резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

14 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари на Куп’янському напрямку та південніше Кремінної.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська здійснили сім наземних ударів по українських позиціях на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Веселого та Роздолівки.

Російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно намагалися просунутися біля Білогорівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії продовжують діяти поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулу добу українські війська просунулися на невизначених ділянках на флангах Бахмута на 200-500 метрів.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, 13 червня зазначив, що інтенсивність бойових дій в районі Бахмута дещо знизилася, і повідомив, що регулярні російські підрозділи, в тому числі ВДВ, продовжують розгортатися в районі Бахмута, щоб захопити колишні позиції "вагнерівців"

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контратаки на південний захід від Бахмута в районі Андріївки і Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Ягідного і Берхівки, а також на північний схід в районі Роздолівки.

Російський блогер опублікував кадри, як підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, нібито, обстрілюють українські безпілотники на флангах Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північний захід від Бахмута в районах Ягідного, Берхівки та Оріхово-Василівки і на південний захід в районі Іванівського і Білої Гор. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Авдіївки та Мар’їнки. "Південна вісь"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за попередню добу українські війська просунулися на запорізькому напрямку на 300-350 метрів.

Українські офіційні особи також повідомили, що тривають бої поблизу Макарівки. Російські блогери стверджували, що українські сили відвоювали Макарівку.

Російські джерела заявляли, що російські війська ввели резерви на південь від Великої Новосілки, щоб зупинити українське просування в цьому районі, і що війська РФ зараз контратакують на південь і південний захід від Макарівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що українські сили зберігають контроль над Макарівкою. Російське МО стверджувало, що вони відбили українські атаки на південний захід і південний схід від Великої Новосілки.

ISW зазначає, що російські сили обороняються на заході Донецької області відповідно до російської тактичної оборонної доктрини, яка передбачає, що перший ешелон сил оборони відбиває або сповільнює атакуючі сили, тоді як другий ешелон контратакує проти будь-якого прориву противника.

14 червня українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжували битися з російськими військами поблизу Новоданилівки та Новопокровки.

Супутникові знімки свідчать про те, що 20 нових вертольотів РФ, які обороняються від українських контрнаступальних операцій на півдні України, ймовірно, перекинуті на аеродром у Бердянську Запорізької області.