ВСУ продвигаются у Кременной, а войска РФ копят резервы на юге: карты боев

Украинские военные успешно наступают в направлении Кременной

Российские войска продолжали наносить удары для восстановления утраченных позиций в районе Сватово и на Купянском направлении. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупантам не хватает боевой техники и личного состава на Купянском направлении.

Украинские силы, в свою очередь, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 15 и 16 января. Министерство обороны Великобритании сообщило, что бои на участке Кременная продолжались в выходные дни, отметив, что украинские силы продолжают наступление на восточную окраину Кременной.

В ВСУ заявили, что российские войска предприняли безуспешные штурмы населенных пунктов Макеевка и Белогоровка, примерно в 23 км к северо-западу и 13 км к югу от Кременной. соответственно. Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы отразили украинскую атаку в районе Дибровы.

Бои в Донецкой области: ключевое направление

По данным экспертов ISW, российские войска добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута. ЧВК "Вагнера" захватила железнодорожную станцию ​​Соль к северо-западу от Соледара 16 января.

Предположительно, российские силы могут усилить атаки в районе Клищевки (к юго-западу от Бахмута) после захвата Соледара (к северу от Бахмута) в новой попытке окружить Бахмут после нескольких месяцев безрезультатных лобовых атак. Продвижение России на юге Бахмута позволит оккупантам угрожать украинским наземным коммуникациям на трассе T0504 от Часового Яра до Бахмута.

Геолоцированные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-востоке Бахмута возле бахмутской мусорной свалки.

15-16 января российские войска также продолжали наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки русских на Красногоровку, Новобахмутовку, Победу, Водяное и Марьинку.

Южное направление: оккупанты продолжают накапливать силы

Российские силы продолжали накапливать живую силу на левом берегу Херсонской области. Сообщается, что на восточном берегу Днепра появились представители ЧВК "Вагнера". В настоящее время ISW не зафиксировала никаких признаков появления ЧВК в Херсонской области.

Российские оккупационные власти заявили, что российские ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Черным морем в районе Севастополя 15 и 16 января. Нет никаких указаний на то, что какой-либо из БПЛА поразил свои цели.

Кроме того, 15 и 16 января российские войска вели артиллерийский огонь по районам Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.