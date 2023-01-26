ВСУ продвигаются у Кременной, оккупанты наступают южнее Бахмута: карты боев

Украинские военные наступают южнее и западнее Кременной Луганской области, а российские войска создают видимость активных боевых действий на юге Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: ВСУ продвигаются у Кременной

Украинские войска вели контрнаступательные бои в районе Сватово. По данным российских источников, ВСУ концентрируют силы в Купянске и Дворчине для проведения дальнейших наступательных операций в районе Сватово, хотя ISW не дает оценок будущих украинских операций.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции в районе Кременной. 25 января Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили наступление россиян вблизи Белогоровки Луганской области (12 км к юго-востоку от Кременной).

По состоянию на 25 января украинские силы, вероятно, продвигались вокруг Кременной. На кадрах боя, опубликованных 23 января и геолоцированных 24 января, видно, что украинские силы устроили засаду на колонну ВДВ России к востоку от села Диброва. Также ВСУ, вероятно, продвигались к югу от Кременной. Кроме того, 25 января украинские силы нанесли удар из HIMARS по Кременному и Рубежному в Луганской области.

Донецкое направление: войска РФ хотят перерезать трассу Бахмут-Константиновка

Командование ВСУ признало вывод войск из Соледара и заявило, что линия фронта к северо-востоку от Бахмута стабилизировалась. Ранее ISW оценивала, что российские войска, вероятно, захватили поселок 11 января. Оккупанты продолжают штурмовать район Соледара. ВСУ отразили атаки российских войск в районе Роздоловки (18 км к северо-востоку от Бахмута) и Красной Горы (7 км к северу от Бахмута).

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 24 января, вероятно, указывают на то, что российские войска продвинулись к западу от Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Также сообщается, что оккупанты ведут наступательные операции в направлении Ивановского, намереваясь перерезать трассу Т0504, которая соединяет Бахмут и Константиновку.

По данным российских источников, оккупанты активизировали локальное наступление в районе Угледара (28 км к юго-западу от Донецка. Визуальных подтверждений того, что российские войска ведут наступательные действия в районе Угледара, ISW до сих пор не наблюдает.

Вероятно, российские силы могут проводить локальные наступательные операции в районе Угледара в рамках серии ударов, направленных на сдерживание возможных контрнаступлений украинских войск в будущем.

Южное направление: оккупанты создают видимость наступления в Запорожской области

Войска РФ продолжали наносить небольшие удары в Запорожской области, вероятно, пытаясь рассеять украинские оборонительные позиции. Также в ВСУ заявили, что российские войска перебрасывают на это направление дополнительные резервы из-за больших потерь. Украинский Генштаб сообщил, что защитники отразили атаку российских войск вблизи Чаровного, примерно в 70 км к юго-востоку от города Запорожье.

Эксперты ISW не обнаружили никаких признаков того, что российские войска начали крупномасштабную наступательную операцию, достаточно успешную для того, чтобы вернуть себе инициативу на передовой.

Также украинские и российские войска продолжают перестрелку через реку Днепр в Херсонской области. Украинские источники утверждают, что 25 января у берегов северного Крыма в Каркинитском заливе активизировались российские средства ПВО.