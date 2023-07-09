ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи, - Сырский

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 10:08
ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи, - Сырский Фото: ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины преуспевают и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Местами враг оказывается в ловушке.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военный ликвидировал врага одним выстрелом с 1200 метров.

Также наши воины приземлили один из враждебных БПЛА, охотившийся за военными во время работы снайпера.

ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи, - Сырский

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 08.07 в 14.16 (deepstatemap)

Ситуация на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что 6 июля нашим воинам удалось продвинуться на вышеупомянутом направлении более чем на километр. Также бойцы также имеют частичный успех в районе Клещеевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Подробнее о том, стоит ли ждать скорого освобождения Бахмута, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе