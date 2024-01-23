ВСУ продвинулись к западу от Донецка, а РФ теряет бронетехнику возле Тернов: карты ISW

ВСУ ведут бои с оккупантами на многих участках фронта. Украинские войска продвинулись к югу от Красногоровки (к западу от Донецка). Россияне потеряли десятки единиц техники во время неудачного наступления на Терны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
и украинские источники сообщали о позиционных боях к северо-западу от Авдеевки у Очеретино, Новокалиново, Новобахмутовки и Степного;
"Южная ось"
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