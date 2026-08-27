ВСУ продвинулись вперед в трех областях, - ISW

Успехи ВСУ в Харьковской области

На Купянском направлении украинские воины недавно продвинулись юго-западнее Дворичной, которая расположена к северу от Купянска. Это также подтверждают геолокационные кадры.

В то же время российские источники сообщают о возможном продвижении ВСУ к юго-востоку от Боровой. По данным связанного с Кремлем военного блогера, украинские силы контратаковали возле Екатериновки, Нового и Редкодуба и заняли территорию между Новым и Екатериновкой.

Он также заявил, что российская группировка вблизи Шандриголового рискует оказаться в окружении, а РФ, вероятно, теряет контроль над этим населенным пунктом. В то же время российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям в этом районе.

Успехи ВСУ в Донецкой области

На Добропольском направлении украинские военные недавно восстановили или расширили свои позиции. Геолокационные видео от 26 августа подтверждают продвижение ВСУ в Водянском и Красноподолье к югу от Доброполья.

Более того, воины ВСУ, вероятно, удерживают позиции или продвинулись в Матяшево, западнее Водянского, а также в самом Доброполье. Эти данные противоречат заявлениям российской стороны о захвате отдельных районов.

В то же время российский милблогер утверждал, что армия РФ захватила Золотой Колодец и продвинулась возле Нововодяного, Белозецкого и Доброполья. Однако эти заявления не подтверждаются доступными геолокационными данными.

Успехи ВСУ на Запорожье

Силы обороны Украины прорвались вперед на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, обнародованные 26 августа, свидетельствуют, что российские войска нанесли удар по украинской позиции в центральной части Малой Токмачки к юго-востоку от Орехова.

Дело в том, что ранее этот участок находился под контролем российских войск.

Кроме того, украинские военные продолжают бить по российской технике в оккупированной части Запорожской области. Так, произошло успешное поражение вражеских транспортных средств вблизи оккупированного Токмака, примерно в 27 км от линии фронта.