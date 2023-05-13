RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута за счет локальных контратак, - ISW

Фото: ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу Бахмута, проводя локальные контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 мая, видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой. Один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Несколько российских источников предупредили, что ВСУ могут пытаться окружить боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Один из российских блогеров заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские и американские официальные лица заявили, что ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление.
  • 11 мая на Петербургском международном юридическом форуме высокопоставленные российские чиновники предложили ряд внутренних репрессий и мер цензуры.
  • Посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил Южную Африку в том, что она загрузила российский корабль боеприпасами и оружием в декабре 2022 года, что противоречит заявленной ею нейтральной позиции в отношении войны в Украине.
  • Минобороны РФ попыталось отвлечь и успокоить информационное пространство по поводу возможного украинского контрнаступления на харьковско-луганском фронте.
  • Российские силы продолжают ограниченные наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.
  • Российские источники продолжают высказывать предположения о возможной подготовке украинского контрнаступления на юге Украины.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВторжение России в Украину