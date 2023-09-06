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ВСУ продвинулись южнее Роботино и наступают на флангах Бахмута

Фото: ВСУ продвинулись южнее Роботино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники продвинулись на юге от освобожденного Роботино в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области наши военные имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

скриншот deepstatemap.live

Бахмутское направление

Как и раньше, ВСУ продолжают давить на противника к югу от Бахмута. Оккупанты несут потери, перемещают подразделения и используют резервы.

Атаки оккупанты

Между тем, наши бойцы сдерживают наступление врага на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещеевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил спикер.

 

Наступление украинских войск

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ осовбодили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Роботино в Запорожской области.

При этом российские захватчики усилили атаки в направлении Лимана на Купянска. Британская разведка предполагает, что оккупанты хотят оттянуть украинские войска, чтобы остановить контрнаступление на юге.

Силы обороны также отмечают, что россияне стремятся продвинуться к реке Оскол, сделав так называемый коридор.

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