ВСУ продвинулись под Торецком, враг давит на двух направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

В Курской области 23 мая продолжались ограниченные боевые действия. Российские источники ISW утверждали, что ВСУ продолжали атаки вблизи Теткино и в неопределенных районах в направлении Глушково (к западу от Суджи).

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 23 мая.

"Северная ось"

23 мая российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, но успеха не имели.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

23 мая российские захватчики продолжали ограниченные наступательные действия в Харьковской области в районе Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

23 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Кондрашовки, Довгенького, Голубовки и в направлении Малой Шапковки, вблизи Петропавловки и в направлении Песчаного 22 и 23 мая.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, сообщил 23 мая, что россияне уделяют первоочередные усилия установлению понтонных мостов и специальных переправ на западный берег реки Оскол.

23 мая российские захватчики продолжали наступать на направлении Боровой, но не продвинулись. 22 и 23 мая войска РФ атаковали в районе Колесниковки, Новой Кругляковки и Загрызово, а также в районе Грековки.

23 мая российские оккупанты наступали на Лиманском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Редкодуба, Нового Мира, Новомихайловки, Липового, Зеленой Долины, возле Нового и Мирного, а также возле Торского 22 и 23 мая.

Заместитель руководителя украинского подразделения, действовавшего на Лиманском направлении, сообщил 23 мая, что российские захватчики усилили наземные штурмы, используя листья и погодные условия.

Операция РФ №3 - Донецкая область

23 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 22 и 23 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и в районе Выемки.

23 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но успеха не имели. 22 и 23 мая войска РФ атаковали возле самого Часового Яра и возле Белой Горы.

23 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что 21 мая Силы обороны Украины нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Бахмуте, в результате чего был поврежден командный пункт.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Торецка и к северу от Торецка.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Озаряновки, Дружбы, Делиевки, Дачного, Крымского, Новоспасского, в районе Романовки, Александрополя, Гнатовки, Зари, Яблоневки, Новой Полтавки, наступали на Полтавку, Русин Яр и Попов Яр 22 и 23 мая. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали в районе Полтавки - Попов Яр.

Заместитель командира украинского механизированного батальона, который действует на Торецком направлении, сообщил, что россияне пытаются перекрыть наземные линии связи ВСУ ударами БПЛА, и что враг продолжает атаковать пехотой с использованием легкой техники, включая мотоциклы и багги.

Командир украинского батальона беспилотников, который действует на Торецком направлении, сообщил, что оккупанты сконцентрировали в этом районе значительное количество подразделений беспилотников, которые используют различные типы БПЛА, в том числе оптоволоконных.

23 мая российские захватчики продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали в районе Луча, Елизаветовки, Малиновки, Новоторецкого, Миролюбовки, наступали в направлении Шевченко Первого, возле Лисовки, Даченского, Шевченко, Зверево и Удачного 22 и 23 мая. 22 мая российский "военкор" рассказал, что ВСУ контратаковали под Мирным.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают обнародованные 23 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись на северо-восток от Троицкого (на юго-восток от Новопавловки).

22 и 23 мая российские захватчики атаковали в районе Новониколаевки, Котляровки и Троицкого.

Украинский офицер из подразделения, которое действовало на Новопавловском направлении, сообщил, что в этом районе активизируются бои, а россияне во время штурма не используют бронетехнику и мотоциклы. Офицер отметил, что для транспортировки пехоты враг использует мотоциклы и гражданскую технику.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, показывают, что войска РФ, вероятно, недавно оккупировали Отрадное (к юго-западу от Курахово).

22 и 23 мая российские захватчики атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки, Богатыря и Отрадного. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.

Войска РФ 23 мая продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели. 22 и 23 мая российские оккупанты атаковали возле Бурлацкого, Веселого, в направлении Комара, возле Шевченко, Зеленого Поля и Новополя. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали к югу от Комара, к востоку от Веселого, а также вблизи Бурлацкого и Новополя.

"Южная ось"

22 и 23 мая российские оккупанты продолжали штурмовые действия на Запорожском направлении к востоку от Гуляйполя в районе Высокого, но не продвинулись. 22 и 23 мая войска РФ атаковали возле Новоданиловки и Степного.

23 мая российские захватчики вели штурмовые действия на Херсонском направлении, но успеха не имели.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 23 мая сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 150 боев.

В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов теперь фиксируется на двух направлениях - это Покровское и Курское, на котором усилилась активность со стороны противника.

Добавим, эксперты JPMorgan представили четыре варианта завершения российско-украинской войны, это так называемые белорусский, грузинский, израильский и южнокорейские сценарии.