ВСУ продвинулись на одном из направлений фронта: ISW раскрыл детали

Геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 августа, свидетельствуют о том, что украинские подразделения смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

В то же время появились неподтвержденные заявления российских источников о собственном продвижении.

"Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)", - говорится в отчете.

Однако подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Также в отчете указывается, что противник проводит серию атак сразу с нескольких сторон, пытаясь восстановить утраченные позиции и сдержать украинское движение вперед.

Представитель украинской бригады, действующей на лиманском направлении, сообщил о значительном накоплении сил врага и постоянном пополнении резервов.

По его словам, российские подразделения, которые действуют на этом направлении, проходят только месяц обучения и атакуют украинские позиции огневыми группами из двух-четырех пехотинцев.

При этом зона поражения российскими дронами в этом районе имеет глубину от 15 до 20 километров.