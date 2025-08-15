RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

ВСУ продвинулись на одном из направлений фронта: ISW раскрыл детали

Фото: ВСУ продвинулись на одном из направлений фронта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 августа, свидетельствуют о том, что украинские подразделения смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

В то же время появились неподтвержденные заявления российских источников о собственном продвижении.

"Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)", - говорится в отчете.

Однако подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Также в отчете указывается, что противник проводит серию атак сразу с нескольких сторон, пытаясь восстановить утраченные позиции и сдержать украинское движение вперед.

Представитель украинской бригады, действующей на лиманском направлении, сообщил о значительном накоплении сил врага и постоянном пополнении резервов.

По его словам, российские подразделения, которые действуют на этом направлении, проходят только месяц обучения и атакуют украинские позиции огневыми группами из двух-четырех пехотинцев.

При этом зона поражения российскими дронами в этом районе имеет глубину от 15 до 20 километров.

 

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что на Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются.

Согласно новой информации от Генштаба, за минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.

