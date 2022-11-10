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ВСУ продвинулись в Николаевской области: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ продвинулись в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. ВСУ освободили город Снигиревка Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.

По данным карты боевых действий, украинские бойцы продвинулись и освободили Снигиревку, которая является важным логистическим пунктом.

Город расположен на востоке Николаевской области вблизи Херсонской области. Через Снигиревку проходит трасса Т1505, которую использовали оккупанты как логистическую артерию. Кроме того, расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км.

Отметим, вчера стало известно, что ВСУ зашли в населенный пункт Калиновское Херсонской области.

На других участках фронта пока без изменений. Тяжелые бои идут на Бахмутском направлении, однако продвижение оккупантов не зафиксировано.

Также идут бои на востоке Харьковской области и на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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