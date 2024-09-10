ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ активизировалась еще на трех направлениях фронта, продолжаются бои в районе Лозовой, - Генштаб

Вторник 10 сентября 2024 22:45
UA EN RU
РФ активизировалась еще на трех направлениях фронта, продолжаются бои в районе Лозовой, - Генштаб Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

К вечеру 10 сентября россияне активизировались на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях. Всего с начала суток произошло 112 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

За сегодня противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов (задействовал, в частности 67 КАБ), использовал для поражения 526 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отражены Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. До сих пор идет два боестолкновения, остальные атаки наши воины остановили.

На Северском направлении враг девять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Спирного.

На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Ивановского и Калиновки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали девять атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки 25 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 300 оккупантов, 124 из них - безвозвратно. Уничтожено шесть артсистем, одну боевую бронированную машину и три автомобиля, также повреждены четыре автомобиля оккупантов и 13 артиллерийских систем.

На Кураховском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Украинской и Красногоровки, где наши защитники отбили 18 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают атаку противника вблизи Угледара.

Оккупанты, без успеха, провели штурм наших позиций на Ореховском направлении, вблизи Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении семь неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов осуществлено агрессором в течение дня.

Напомним, ранее Генштаб сообщал о том, что россияне не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Украины. Не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей.

В частности, за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1380 российских террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление