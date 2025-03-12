Враг сосредотачивает основные усилия на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 12 марта состоялось 123 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня Россия нанесла один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 97 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 812 дронов-камикадзе и осуществили 3956 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанска, получил отпор.

Восемь раз враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили семь российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Колодязи и Грековка.

Девять штурмовых действий противника отбили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Торецком направлении наши военные отражали 17 вражеских атак в районах Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки, 13 атак отражены Силами обороны, еще четыре - продолжаются. Авиаударам КАБами подверглись Алексеево-Дружковка, Константиновка и Дружковка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 217 нападающих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, пушку, четыре единицы автомобильной техники, антенну управления БПЛА и четыре мотоцикла оккупантов. Также украинские защитники существенно повредили миномет и пушку врага.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили десять вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре атаки в районах Привольного и Новодаровки, в четырех локациях бои продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шевченко и Железнодорожное.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три атаки захватчиков в районе Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска за сегодня отбили пять атак противника, девять боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли шесть авиаударов, применив семь управляемых авиабомб и осуществили 239 артиллерийских обстрелов.