На Покровском направлении россияне 68 раз атаковали позиции ВСУ: Генштаб о ситуации на фронте

На фронте с начала суток, 25 марта, произошло 183 боевых столкновения. Больше всего войска РФ атаковали на Покровском направлении, много боев на Лиманском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За сутки российские захватчики нанесли 84 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 764 дрона-камикадзе и осуществили 4106 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки, пока один бой еще продолжается. Авиационный удар КАБом подвергся Золочев.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций украинских защитников в районах Загрызово и Петропавловки, атаки противника отбиты.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки. Сейчас украинские защитники еще отражают шесть атак противника.

Силы обороны остановили четыре наступательные действия захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка на Северском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы. Все атаки остановлены украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 23 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского. Сейчас продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 68 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки. К этому времени продолжаются четыре боестолкновения. Авиаударам подверглись Сергеевка, Новосергиевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении был обезврежен 361 оккупант, 190 из них - безвозвратно. Уничтожено девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, один танк, два пункта управления БпЛА, также было существенно повреждено 10 мотоциклов, четыре автомобиля и три пункта управления БпЛА.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Разлив, Днепроэнергия, Константинополь, еще три боестолкновения продолжаются. Под авиаударом оказался населенный пункт Комар.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Привольное. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Терновое, Новополье, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлениивраг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам КАБами и НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Веселое, Александровка и Дудчаны.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 28 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых бомб, и совершил 208 артиллерийских обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.