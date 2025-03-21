ВСУ продвинулись в Белгородской области, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись в западной части Белгородской области. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, ВСУ продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы).

Российские "военкоры" опубликовали карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья), указывая на то, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе.

Также российские блогеры утверждали, что ВСУ продвинулись к окрестностям Липцов (к юго-западу от Прилесья), но не захватили Липцы или Демидовку. При этом в ISW отмечают, что подтверждений таких заявлений пока нет.

Один российский "военкор" рассказывал, что ВСУ частично окружили Демидовку с юга, но другой блогер отвергал заявления о том, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи этого населенного пункта. Аналитики тоже не видели подтверждения таких сообщений.

19 и 20 марта российские "военкор" утверждали, что ВСУ продолжали атаковать к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы вблизи Демидовки, Графовки, Прелесья и Липцев.

Российские источники ISW отметили, что ВСУ используют в этом районе большое количество беспилотников, в том числе на оптоволокне, и что украинские силы уничтожили мост возле Графовки, чтобы усложнить логистику для путинских войск.

Российский инсайдерский источник утверждал, что военное командование РФ разворачивает резервные части к международной границе для защиты от украинских атак.

20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области.

Также в украинском военном командовании рассказали, что подразделения 3-й мотострелковой дивизии РФ использовали командный пункт для планирования и ведения боевых действий против ВСУ в Сумской области.

Войска РФ продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись на севере Рубанщины (к западу от Суджи) и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки (непосредственно к западу от Рубанщины).

19 и 20 марта войска РФ продолжали атаковать оставшиеся позиции ВСУ в Курской области и вели обстрелы вблизи Басовки Сумской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

20 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 19 и 20 марта атаковали вблизи Глубокого и Волчанска.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ Павел Шамшин 20 марта сообщил, что весенняя погода существенно влияет на интенсивность российских штурмов на Харьковском направлении, причем теплые погодные условия позволяют россиянам дольше оставаться на линии фронта, хотя топкая почва часто затрудняет передвижение.

Также Шамшин отметил, что численность группировки войск РФ в районе Харьковской области вдоль украинско-российской границы остается неизменной, оккупанты компенсируют потери в этом районе и остаются настроенными на создание "буферной зоны" вдоль международной границы.

Операция РФ №2 - Луганская область

20 марта российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. 19 и 20 марта войска РФ атаковали в районе Кондрашовки, Двуречной, Каменки и Петропавловки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ контратакуют под Двуречной (к северу от Купянска).

Машовец также рассказал, что недавно российские оккупанты создали новый плацдарм вдоль дороги Каменка - Колодези (к северо-востоку от Лимана).

20 марта войска РФ продолжали наступать в направлении Боровой, но не продвинулись. 19 и 20 марта российские захватчики атаковали возле Загрызово.

Спикер украинской бригады, которая действует на направлении Боровой, сообщил 20 марта, что россияне разворачивают небольшие пехотные подразделения для постоянного наступления на этом направлении. Спикер отметил, что из-за ударов украинских беспилотников оккупанты теряют значительное количество бронетехники и противотанкового оружия, и что сейчас враг редко использует бронетехнику на этом направлении.

20 марта российские оккупанты продолжили наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 марта войска РФ атаковали в районе Ямполевки, Ивановки и в направлении Новомихайловки, Нового и Зеленой Долины.

Операция РФ №3 - Донецкая область

20 марта российские захватчики продолжали наступать на Северском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ 19 и 20 марта атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

20 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 19 и 20 марта войска РФ наступали у самого Часового Яра, возле Миньковки, Новомаркового, в направлении Александро-Шултино и возле Ступочек.

На обнародованных 20 марта кадрах видно как ВСУ отражают российскую механизированную атаку размером в минимум усиленный взвод в направлении Часого Яра.

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад в северной части Торецка.

19 и 20 марта российские оккупанты атаковали возле самого Торецка, возле Дружбы, Крымского, Дачного и Делиевки.

19 и 20 марта российские "военкоры" заявили, что путинские войска пытаются перерезать украинское материально-техническое обеспечение вблизи Торецка и захватить контроль над дорогами, по которым ВСУ въезжают в Торецк и выезжают из него.

Один российский блогер утверждал, что недавнее продвижение войск РФ вблизи бывшего пионерского лагеря "Березка" в западной части Торецка усложнит попытки ВСУ эвакуировать и пополнить позиции с помощью грузовых беспилотников и бронетехники.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 19 и 20 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к трассе Т-0504 Покровск - Константиновка к западу от Водяного Второго (к востоку от Покровска) и к улице Новая на севере Шевченко (к югу от Покровска).

Российские захватчики наступали возле Тарасовки, возле н.п. Елизаветовка, Александрополь, Пантелеймоновка, Луч, Зеленое Поле, Новоторецкое, вблизи Лисовки, Новоукраинки, Котлино, н.п. Зверине, Удачное, Успеновка, Преображенка и в направлении Сергеевки 19 и 20 марта.

20 марта спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что Покровск остается самым активным направлением на восточном фронте, и что россияне пытаются восстановить интенсивность и продолжить наступательные действия в этом районе.

Также Трегубов добавил, что вражеские солдаты истощены, и что войска РФ испытывают неопределенную нехватку живой силы и техники.

Заместитель командира украинского танкового батальона, действующего на Покровском направлении, сообщил, что ситуация на Покровском направлении несколько улучшилась, поскольку российская пехота в основном атакует на мотоциклах и багги.

Заместитель командира также отметил, что россияне не используют бронетехнику из-за успешных ударов украинских беспилотников в этом районе, а также что ВСУ стабилизировали район и время от времени контратакуют.

20 марта войска РФ продолжили наступательные действия в районе Курахово, но продвинуться не смогли. 19 и 20 марта российские оккупанты атаковали в районе Константинополя, Разлива и Багатира.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Степная в восточной части Новоселки (к юго-западу от Большой Новоселки).

Войска РФ атаковали возле Бурлацкого, Привольного и в направлении Новополя 19 и 20 марта.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали возле Веселого (северо-западнее Великой Новоселки) и вблизи Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 марта сообщил, что продвижение россиян в направлении Великой Новоселки значительно замедлилось. Он отметил, что подразделения 40-й и 336-й морских пехотных бригад РФ становятся менее боеспособными из-за значительных потерь личного состава.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Гуляйпольском направлении 20 марта.

20 марта войска РФ продолжили атаковать на западе Запорожской области, но не продвинулись. 19 и 20 марта российские оккупанты наступали в районе Новоандреевки, Лобкового, Степного, Малых Щербаков, Щербаков и Новоданиловки.

Ни украинские, ни российские источники экспертов ISW не сообщали о боях на Херсонском направлении 20 марта.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 марта, с начала суток на фронте произошло 156 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что наиболее активно российские оккупанты действовали на Покровском направлении, где в течение дня враг совершил более 50 штурмов.

Добавим, 18 марта руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что военное командование РФ перебросило определенные силы к границе с Украиной в Белгородской области. При этом Силы обороны Украины нивелировали угрозу.

Здесь стоит также напомнить, что 18 марта российские "военкоры" начали писать о том, что ВСУ якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области. И после этого в сети также появились слухи о том, что в Красноярузском районе Белгородской области якобы была объявлена эвакуация.

Кроме того, в отчете экспертов ISW ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области на юг и юго-запад от Демидовки (вдоль международной границы к северо-западу от города Белгород). Об этом, в частности, свидетельствовали геолокационные кадры от 18 и 19 марта.