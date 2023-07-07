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ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении, - Череватый

Фото: ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвинулись более километра на Бахмутском направлении за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

При этом российские оккупанты сопротивляются. Так, они 318 раз били по украинским бойцам ствольной и реактивной артиллерией, совершили три авианалета.

В общей сложности произошло 7 боеприкосновений, в ходе которых был уничтожен 61 захватчик, еще 116 ранены и пятеро были взяты в плен.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях.

Наши бойцы также имеют частичный успех в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ожидать скорого освобождения города, - читайте в материале РБК-Украина.

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