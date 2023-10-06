ВСУ продвинулись под Андреевкой и Работиным: карты боев ISW

Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также Работиного и Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили ограниченную российскую атаку к северу от Зибиного Харьковской области (непосредственно к востоку от Волчанска и в 3 км к югу от международной границы), вероятно, трансграничный рейд с территории России.

Сообщается, что 5 октября российские войска увеличили интенсивность боевых действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных территориальных достижений не достигли. Представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска активизировали боевые действия на Купянско-Лиманском направлении и сосредотачивают усилия на наступательных операциях в Макеевке Луганской области (22 км к юго-западу от Кременной), где прошло суток. .

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска захватили новые позиции у Макеевки, но ISW не нашло подтверждения этого заявления. Другой российский военный блоггер 4 октября заявил, что российские войска совершили тактическое наступление к западу от Сватового и что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска.

Сообщается, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в Кременной, но не продвинулись 5 октября. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили две украинские атаки вблизи Дибровы. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции возле Торского (14 км к западу от Кременной) 4 и 5 октября.

Бои на Донбассе

Украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 5 октября. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продвигаются к железнодорожному пути вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Другие российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска безуспешно наступали на железную дорогу вблизи Клещиевки и Андреевки.

Российские источники утверждали, что подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") отразили украинскую атаку на горловском направлении, имея в виду, вероятно, участок между направлениями Бахмута и Авдеевки.

Российские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не продвинулись 5 октября. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции к востоку от Дилиевки (15 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута), Клещиевки и Андреевки. 4 и 5 октября российские источники утверждали, что российские силы все еще удерживают недавно захваченные позиции вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Российское МО утверждало, что 5 октября украинские войска безуспешно атаковали вблизи Красногоровки (8 км северо-западнее Авдеевки или непосредственно к западу от Донецка) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) вдоль линии Авдеевка-Донец.

Российские войска вели наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 5 октября не продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Авдеевки и улучшить тактические позиции вблизи Ласточкиного (6 км к западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки (на западной окраине Донецка), Красногоровки и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка). Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска за сутки до 20 раз безрезультатно атаковали на направлениях Авдеевки и Марьинки.

Южная ось

Российские источники утверждали, что 5 октября украинские войска совершили неудачные наступательные операции в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Минобороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки у Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки), и Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки) .

4 октября российский военный блоггер заявил, что украинские войска атаковали вблизи Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские войска 5 октября вели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Золотой Нивы (12 км юго-восточнее Великой Новоселки) и Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки).

4 октября российский военный блоггер заявил, что российские войска пытались отразить утраченные позиции вблизи Урожайного и Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Украинские войска 5 октября провели наступательные операции на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, продвинулись. Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работиного (10 км к югу от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области). Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы пытались продвинуться вдоль линии Работино-Вербово (10 км к югу - 18 км к юго-востоку от Орехова), в направлении Копани (11 км к юго-западу от Орехова) и вблизи Новопрокоповки (16 км к югу) от Орехова). 4 октября российский военный блогер заявил, что украинские войска совершили ограниченное продвижение вдоль линии Копани-Работино-Вербовое.

Российские войска 5 октября вели наступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы успешно вытеснили украинские силы с позиций у Вербового.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Работиного и вблизи Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Штупун сообщил, что российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции к западу от Вербового и к юго-востоку от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

На кадрах, опубликованных 5 октября, якобы видны действующие вблизи Малой Токмачки элементы российского БАРС-1 (Боевого резерва российской армии).

Российский милблогер отметил, что Минобороны России, вероятно, пытается скрыть сообщения российских военных блоггеров после предполагаемого рейда Главного управления военной разведки Украины (ГУР) в оккупированном Крыму 4 октября.

Российский военный блоггер опроверг сообщения о том, что спецагенты ГУР высадились на берегу Крыма и призвал коллег прекратить врать и бояться пресс-службы МО РФ. Министерство обороны России признало рейд 4 октября и утверждало, что российские войска отразили украинский персонал.

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