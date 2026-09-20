Внезапность и десантирование НРК: в чем особенность второго сезона операции "Вивальди"

20 сентября Третий армейский корпус отчитался о результатах второго сезона операции "Вивальди", которая продолжается в Донецкой области. Более того, воины наконец раскрыли секреты своего успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоотчет Третьего армейского корпуса.

По состоянию на 20 сентября, украинские военные продолжают наступательные действия. Под контроль удалось вернуть Шандриголово и Дерилово, а также в Дробышево.

В корпусе рассказали, что населенные пункты брали не прямым штурмом, а с помощью обходного маневра с севера на юг через овраги и балки.

Именно внезапность такого маневра, по словам военных, позволила быстро продвинуться вперед.

В корпусе заявили об освобождении еще около 40 квадратных километров территории. Таким образом, общая площадь освобожденной с начала операции украинской земли превысила 125 квадратных километров.

Параллельно украинские военные проводили изоляцию поля боя. В частности, уничтожали переправы через реку Черный Жеребец, наносили удары по командным пунктам и складам боеприпасов, усложняя противнику переброску резервов и поддержание связи.

Отдельно в корпусе рассказали о применении наземных роботизированных систем. По их словам, этот сезон Третий армейский корпус начал с десантирования наземных роботов в тыл противника. Тяжелые бомбардировщики Третьей штурмовой забросали туда наземные роботизированные платформы-камикадзе.

Также, как утверждают военные, эффективная работа ПВО и РЭС позволила подавить работу российских беспилотников. Это, по их словам, не дало противнику своевременно выявить замысел украинского наступления.

По данным корпуса, за два сезона операции потери личного состава российских войск превысили 3 тысячи человек.

В Третьем армейском корпусе также заявили, что его подразделения ежедневно сдерживают силы трех российских армий. Кроме того, именно "Вивальди" не дала противнику перебросить значительные силы на Купянское направление.