ВСУ прорвались вперед сразу в нескольких областях, - ISW

Харьковская область

Украинские военные недавно продвинулись или продолжили удерживать позиции на севере Харьковской области. По информации одного из украинских подразделений Силы обороны отразили российские атаки вблизи Одрадного, расположенного к востоку от Харькова. Это может свидетельствовать о том, что населенный пункт остается под контролем Украины, несмотря на заявления российской стороны о его захвате.

Также украинские военные продолжают наносить удары по объектам российских сил на оккупированной части области.

В то же время, российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении. Однако, по оценке ISW, подтверждений их продвижения нет.

На Боровском направлении 3 и 4 сентября армия РФ также проводила ограниченные наступательные операции, однако не добилась успеха. Украинские военные проводили успешные контратаки. По данным российских военных блогеров, район между Редкодубом и Новым юго-восточнее Боровой остается спорной территорией, где продолжаются боевые действия.

Донецкая область

Украинские силы недавно продвинулись к востоку от Славянска. Это происходит на фоне попыток армии РФ установить контроль над тактическими высотами в этом районе, что могло бы создать для нее более выгодные условия для последующего наступления на Славянск.

О возможном продвижении украинских войск свидетельствуют геолокационные видеозаписи, обнародованные 3 сентября. На них зафиксирован удар российских войск по украинским позициям в северо-западной части Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска.

В то же время российский военный блогер 4 сентября заявил о якобы захвате Никоновровки к юго-востоку от Славянска. Подтверждений этой информации нет.

В направлении Константиновка-Дружковка российские войска 3 и 4 сентября продолжали наступательные действия, однако продвинуться не смогли. Украинские силы удерживают позиции, усложняющие попытки российской армии продвинуться в Константиновку и в самом городе.

Также российские войска продолжали наступление на Покровском направлении, однако 3 и 4 сентября не добились подтвержденных успехов.

Днепропетровская область

Украинские войска недавно проорвались в направлении Новопавловки. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 3 сентября, Силы обороны продвинулись к западу от Котляровки, расположенной чуть восточнее Новопавловки.

Запорожская область

3 и 4 сентября российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, а также в западной части Запорожской области. В то же время подтвержденные случаи продвижения российских сил на этих участках не зафиксированы.