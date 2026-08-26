ВСУ прорвались вперед сразу на нескольких направлениях фронта, - ISW

Харьковская область

К северу от Купянска украинские силы освободили северную часть Западного и продвинулись юго-западнее Дворичной.

Также ВСУ имеют новые успехи в направлении Боровой. По данным геолокации, украинские военные, вероятно, вернули контроль над Екатериновкой и Новым, продвинулись восточнее Новомихайловки и продолжают удерживать Новый Мир.

25 августа украинские военные также контратаковали на участке Редкодуб-Новое. По сообщениям, они атакуют российские позиции с севера, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение российских войск.

Кроме того, Украина продолжила наносить удары по российской военной инфраструктуре. В частности, 25 августа ВСУ сообщили о поражении российской системы радиоэлектронной борьбы "Пересвит-М" в оккупированном Луганске.

Донецкая область

Украинские силы также продолжили удары по российским целям на оккупированной территории Донецкой области. В частности, на видео с геолокацией зафиксирована атака на российский грузовой поезд западнее оккупированного Рыбинского - примерно в 77 км от линии фронта.

Сумская область

"24 и 25 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в этом районе", - сообщают американские аналитики.

25 августа украинская Курская группировка войск заявила, что Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) к северу от Сум остается под контролем Украины. Таким образом, украинская сторона опровергла заявление Минобороны РФ от 24 августа о якобы захвате населенного пункта российскими войсками.