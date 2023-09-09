ВСУ прорвали "линию Суровикина" в Запорожской области, - Генштаб Эстонии

По его словам, российские силы пытаются контратаковать и тем самым увести украинские силы от Запорожья в направлении Лимана и Кременной.

"Но там россияне не добились успеха. Уже несколько месяцев украинцам удается держать под контролем все попытки прорыва", - сказал он.

Ситуация под Бахмутом

Кроме этого, с моральной точки зрения важно происходящее в районе Бахмута, где ВСУ достигли определенных территориальных успехов.

"Они удерживают населенные пункты к югу от Бахмута, что, скорее всего, дает им значительное тактическое преимущество, оказывает давление на российские войска, создает необходимость опрокидывания туда дополнительных резервов россиян и тем самым по большому счету поддерживает действия украинских сил на Запорожском направлении". и в наступлении", - сказал Ребо.

Удары по русской логистике

Начальник эстонского Генштаба также отметил, что украинские Силы обороны нацеливаются на военные объекты, чтобы оказывать давление на логистическую систему России.

"Российская сторона пытается сделать примерно то же самое, в дополнение к этому произошло несколько террористических атак. Они были каждый раз, когда украинцы добивались любых успехов", - сказал он.

Также Ребо добавил, что для дальнейшего успеха в прорыве российской обороны ВСУ должны быстро подтянуть дополнительные резервы и силы.

Контрнаступление ВСУ

Уже несколько недель продолжается контрнаступление ВСУ - украинские военные атакуют на всех линиях фронта, однако важнейшими направлениями ударов пока являются район Бахмута и Запорожская область.

Там, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины успешно истощают силы российских оккупантов. В частности они могут добиться успехов до конца текущего года.

Между тем, Разведуправление Минобороны Штатов считает, что ВСУ имеют в наличии 6-7 недель для возможности проводить наступление. В то же время эксперты утверждают, что сегодня преждевременно делать выводы о возможных результатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.