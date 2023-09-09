ВСУ прорвали "линию Суровикина" в Запорожской области, - Генштаб Эстонии

Украинская армия прорвала так называемую "линию Суровикина" в Запорожской области, сейчас самые ожесточенные бои идут в районе Вербового и Новопрокоповки.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны полковник Ээро Ребо, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По его словам, российские силы пытаются контратаковать и тем самым увести украинские силы от Запорожья в направлении Лимана и Кременной.
"Но там россияне не добились успеха. Уже несколько месяцев украинцам удается держать под контролем все попытки прорыва", - сказал он.
Кроме этого, с моральной точки зрения важно происходящее в районе Бахмута, где ВСУ достигли определенных территориальных успехов.
"Они удерживают населенные пункты к югу от Бахмута, что, скорее всего, дает им значительное тактическое преимущество, оказывает давление на российские войска, создает необходимость опрокидывания туда дополнительных резервов россиян и тем самым по большому счету поддерживает действия украинских сил на Запорожском направлении". и в наступлении", - сказал Ребо.
Начальник эстонского Генштаба также отметил, что украинские Силы обороны нацеливаются на военные объекты, чтобы оказывать давление на логистическую систему России.
"Российская сторона пытается сделать примерно то же самое, в дополнение к этому произошло несколько террористических атак. Они были каждый раз, когда украинцы добивались любых успехов", - сказал он.
Также Ребо добавил, что для дальнейшего успеха в прорыве российской обороны ВСУ должны быстро подтянуть дополнительные резервы и силы.
Уже несколько недель продолжается контрнаступление ВСУ - украинские военные атакуют на всех линиях фронта, однако важнейшими направлениями ударов пока являются район Бахмута и Запорожская область.
Там, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины успешно истощают силы российских оккупантов. В частности они могут добиться успехов до конца текущего года.
Между тем, Разведуправление Минобороны Штатов считает, что ВСУ имеют в наличии 6-7 недель для возможности проводить наступление. В то же время эксперты утверждают, что сегодня преждевременно делать выводы о возможных результатах.
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