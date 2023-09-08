Контрнаступление ВСУ может привести к оперативным успехам в этом году, - ISW

Украинские защитники в ходе контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают силы российских оккупантов, и могут добиться оперативных успехов до конца текущего года. При этом последующие серии оборонительных позиций РФ продолжают создавать проблемы для продвижения ВСУ.

Успех ВСУ под Бахмутом и в Запорожской области

Бойцы ВСУ 7 сентября продолжили наступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области, и добились дальнейших успехов на обоих участках фронта.

Геолокированные кадры от 7 сентября показывают, что украинские войска продвинулись дальше к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области

Известный российский "военкор" заявил, что ВСУ добились дальнейшего продвижения в этом районе, а другие блогеры утверждали, что 6 сентября украинские силы временно продвинулись к северо-западной окраине Вербового, что, вероятно, указывает на дальнейшее недавнее наступление наших военных к северо-западу от населенного пункта, говорится в публикации.

На спутниковых снимках, сделанных 6 сентября, видна горящая листва на деревьях примерно в километре к северо-западу от Вербового, что позволяет предположить, что войска РФ ведут огонь по наступающим силам ВСУ в этом районе.

Кадры с геопривязкой, опубликованные 7 сентября, показывают, что Силы обороны добились незначительных успехов к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши войска достигли неуказанных успехов к югу от Бахмута и в районе Работино и Вербового на западе Запорожской области.

О прогнозах военной разведки США и украинского эксперта

Директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) Трент Мол заявил 6 сентября в интервью журналу The Economist, что существует "реальная вероятность" того, что ВСУ прорвут всю российскую оборону на юге Украины к концу 2023 года, в то время как украинский источник предположил, что предстоящие оборонительные позиции оккупантов слабее, чем те, которые ВСУ прорвали ранее.

Как заявил 4 сентября бывший командир украинского батальона "Айдар" Евгений Дикий, на этих российских оборонительных позициях уже идут бои, но ВСУ их еще не прорвали. Он также отметил, что минные поля перед предстоящим оборонительным слоем РФ не являются непрерывными, что соответствует предыдущим заявлениям украинской стороны о том, что ВСУ уже продвинулись через самые плотные минные поля.

Также Дикий заявил, что "третий" оборонительный рубеж РФ на юге Украины состоит в основном из командных пунктов, пунктов связи и складов и в основном выступает в качестве линии поддержки российских оборонительных позиций дальше на север.

Он утверждал, что войска РФ не смогут сдержать наступление ВСУ на этой "третьей" серии оборонительных позиций врага, подразумевая, что окончательное прорыв нынешнего российского оборонительного слоя будет иметь решающее значение в оперативном отношении.

В то же время в военной американской разведке считают, что основная часть российских подкреплений развернута на "третьем" оборонительном эшелоне, что противоречит предположению Дикого о том, что эти позиции носят лишь вспомогательный характер, говорится в отчете.

Наступление ВСУ может привести к оперативным успехам

В Институте изучения войны отмечают, что последующая серия российских оборонительных позиций может оказаться более слабой, менее заминированной и менее укомплектованной, чем тот оборонительный слой, который прорвали украинские войска.

"Однако российская оборона не является однородной по всему фронту на юге Украины, и оценки силы последующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта", - указывается в публикации.

В ISW добавляют, что украинские военные добиваются тактических успехов и успешно истощают обороняющиеся российские силы, и аналитики продолжают оценивать, что контрнаступление ВСУ "может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках могут быть прочно удержаны".

Ключевые выводы:

Войска РФ в ночь с 6 на 7 сентября устроили еще одну масштабную атаку беспилотниками "Шахед-136/131" на Сумскую и Одесскую области Украины.

Власти Московской области задержали командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны специального назначения по обвинению во взяточничестве и коррупции на фоне продолжающихся и усиливающихся атак беспилотников на Москву.

Войска РФ продолжили наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, на Бахмутском направлении, на линии Авдеевка - Донецк и в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных продвижений 7 сентября не было.

Прорыв ВСУ первой линии обороны оккупантов

Напомним, этим летом ВСУ усилили наступление в Запорожской области. Бои идут, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Как утверждают отдельные СМИ, нашим защитникам удалось прорвать первую линию обороны российских оккупантов.

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сказало о том, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% - на вторую и третью линии.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, несмотря на сложные бои, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и "приносит плоды".

Более детально о продвижении бойцов ВСУ на юге и обороне РФ можете узнать в материале РБК-Украина.