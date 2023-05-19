ВСУ продолжают продвигаться под Бахмутом: обновленная карта боев

По данным карты, украинским военным удалось освободить территории в районе села Ивановское.

Под контроль ВСУ перешла часть дороги, которая направляется в ныне оккупированное село Клещеевка. Оно находится на юге от Бахмута.

На других участках фронта значительные изменения пока не фиксируются.

Что происходит на Бахмутском направлении

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ уволили около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. Однако в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупационные войска под Бахмутом теряют батальон в день. Общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что украинские воины совершили успешный штурм на Бахмутском направлении, во время которого выбили врага с его позиций.

Аналитики ISW считают, что ВСУ перехватили тактическое преимущество под Бахмутом, но этот участок фронта остается эпицентром боев.