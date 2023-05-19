ВСУ продолжают продвигаться под Бахмутом: обновленная карта боев

Украинские военные продолжают продвигаться в районе села Ивановское под Бахмутом в Донецкой области. Военным удалось отбросить врага и освободить новые территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepStateMAP.
По данным карты, украинским военным удалось освободить территории в районе села Ивановское.
На других участках фронта значительные изменения пока не фиксируются.
Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ уволили около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. Однако в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупационные войска под Бахмутом теряют батальон в день. Общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что украинские воины совершили успешный штурм на Бахмутском направлении, во время которого выбили врага с его позиций.
Аналитики ISW считают, что ВСУ перехватили тактическое преимущество под Бахмутом, но этот участок фронта остается эпицентром боев.
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