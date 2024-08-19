ВСУ продолжают наступать в Курской области, наблюдаются продвижения, - ISW
Операция ВСУ в Курской области длится практически ровно две недели. Зафиксировано новые продвижения на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В частности, геолокационные кадры от 17 августа показывают, что российские войска наносят удар по украинской бронетехнике в северной Мартыновке (к северо-востоку от Суджи). Это указывает на то, что ВСУ недавно продвинулись к данному населенному пункту.
Один из российских военкоров 18 августа заявил, что украинские силы захватили Троицкое (к югу от Коренево и примерно в двух километрах от международной границы) и продвинулись к Семеновке (к северу Суджи и примерно в 24 км от международной границы).
Минобороны России и российские военкоры заявили, что ВСУ провели атаки:
- на окраинах Коренево;
- к юго-западу от Коренево около Комаровки;
- к востоку от Коренево около Ольговки;
- к северо-востоку от Коренево около Алексеевского, Сафоновки, Кромских Быков, Каучука и Шептуховки;
- к северу от Суджи в районе Черкасского Поречного и Русского Поречного;
- к юго-востоку от Суджи в районе Озерки, Гири и Борки.
Кроме того, согласно геолокационным кадрам от 17 и 18 июля, ВСУ продолжают действовать по всему максимально заявленному пределу украинского наступления в Курской области.
Напомним, что за последние несколько дней ВСУ уничтожили два моста в Курской области - возле населенных пунктов Глушково и Званное.
Это в свою очередь, может помочь украинским силам закрепится на еще большей территории России, а также нарушить логистику россиян и усложнить контратаки РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, как готовилась операция ВСУ в Курской области РФ.
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