Economist узнало, как готовилась операция ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области РФ началась утром 6 августа и уже длится практически две недели. Однако события могли развиваться иначе, поскольку Украина рассматривала несколько вариантов операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Как пишет издание, было рассмотрено несколько сценариев наступления на самые слабые точки российской линии обороны, а именно: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, либо еще больший масштаб.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил один на один, без своего штаба.

Большую часть информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручила это Главному управлению разведки (ГУР МО Украины). Разведывательное агенство включили только на поздней стадии подготовки операции.

Один из источников издания утверждает, что западные союзники также не знали о том, к чему готовиться Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволило ВСУ начать атаку до того, как россияне поняли что происходит.

Как пишет The Economist, Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий, которые участвовали в боях. Подкрепления были переброшены в леса у границы Курской области под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о скором вторжении РФ.

"Ротация произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", - сказал один из источников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение. В частности, новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, представляли собой российские деревни. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Издание добавило, что главком Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой второй волны и, возможно, по этой причине Россия сначала посчитала прорыв не слишком серьезным.