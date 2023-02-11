ВСУ продолжают контролировать Бахмут. Залужный рассказал о ситуации на фронте

Несмотря на постоянное давление врага, военные ВСУ продолжают удерживать Бахмут под контролем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Сегодня, 11 февраля, Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Мы обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, там противник совершает ежедневно до 50 атак", - подчеркнул главнокомандующий.
Он также сообщил, что сейчас ожесточенные бои также продолжаются и в районе Угледара и Марьинки. Хоть и заверил, что украинские военные надежно держат оборону на этих направлениях.
"На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", - подчеркнул Залужный.
По его словам, залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение. А это в свою очередь требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов.
Напомним, мы сообщали, что украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом. В результате ударов ликвидировано около 40 кафиров и вражеский миномет.
Также ранее в ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе.
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