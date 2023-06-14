ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, - ISW

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута. Также за последние сутки украинские военные продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.
Всего же с начала контрнаступательных операций ВСУ освободили более 100 квадратных километров территории. Российские источники утверждали, что в ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки юго-западнее Орехова и южнее Гуляйполя на западе Запорожской области.
Ключевые выводы ISW:
Контрнаступление ВСУ
По официальным сообщениям, украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов – три в Запорожской области и четыре в Донецкой.
Сообщается, что 13 июня вкраинские военные в ходе боев смогли продвинуться южнее Бахмута, в районе Клещиевки, а также в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.