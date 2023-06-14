RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, - ISW

Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута. Также за последние сутки украинские военные продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Всего же с начала контрнаступательных операций ВСУ освободили более 100 квадратных километров территории. Российские источники утверждали, что в ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки юго-западнее Орехова и южнее Гуляйполя на западе Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент РФ Владимир Путин встретился с 18 известными российскими блогерами и военными корреспондентами, чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину.
  • Российские источники утверждают, что в результате украинского ракетного удара в Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
  • Российские войска продолжают наступательные действия на рубеже Авдеевка – Донецк и перебрасывают дополнительные силы с левобережья Херсонской области для усиления направления.
  • Российские силы провели ограниченные наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Контрнаступление ВСУ

По официальным сообщениям, украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов – три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

Сообщается, что 13 июня вкраинские военные в ходе боев смогли продвинуться южнее Бахмута, в районе Клещиевки, а также в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуКонтрнаступление ВСУВСУ