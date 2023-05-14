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ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW

Фото: ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российский блогер заявил, что ВСУ заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс. Он также заявил, что украинские силы продвигались в сторону Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута).

По состоянию на 13 мая эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этих дополнительных успехов ВСУ к юго-западу от Бахмута. По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута. Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в районе Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), и заявили, что отразили атаки.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские СМИ сообщили, что два российских вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 потерпели крушение в Брянской области 13 мая, что, по утверждению некоторых российских источников, было вызвано действиями украинской ПВО.
  • Российские источники утверждали, что 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по тыловым районам Луганской области с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow, что вызвало повышенную обеспокоенность РФ.
  • Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц получил назначение возглавить новую российскую организацию по формированию сил под названием "Воин".
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.
  • Русские войска добились незначительных успехов в пределах Бахмута и продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.
  • Российские силы обстреляли украинские позиции на юге Украины к западу от Гуляйполя.

Напомним, ранее украинские военные показали фрагменты жесткого боя во время штурма в Донецкой области.

К тому же командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский также отметил, что украинские военные успешно продвигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

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Вторжение России в УкраинуВСУБахмут