ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW

Российский блогер заявил, что ВСУ заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс. Он также заявил, что украинские силы продвигались в сторону Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута).

По состоянию на 13 мая эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этих дополнительных успехов ВСУ к юго-западу от Бахмута. По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута. Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в районе Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), и заявили, что отразили атаки.

Ключевые выводы ISW: