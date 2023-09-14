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ВСУ "приземлили" вражеский БпЛА в Запорожской области, - "Восток"

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные Воздушного командования "Восток" сбили российский беспилотник SuperCam над Запорожской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования.

"В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено БпЛА SuperCam". - пишет пресс-служба командования. 

Сейчас другие подробности не раскрываются, в то же время стоит заметить, что в Запорожской области в последний раз было объявлено о воздушной тревоге с 16:21 по 18:01. 

SuperCam

БпЛА насчитывает 11 моделей, которые были разработаны для гражданского использования в сферах: нефтегазовой промышленности, геодезии, картографии и других.

Благодаря вариативности целевых нагрузок и возможности изготовления комплекса под индивидуальные требования - беспилотник применяют и в военной сфере с целью ведения воздушной разведки и сброса средств поражения.

Потери России в войне 

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, наши воины ликвидировали 620 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 270 тысяч единиц личного состава.

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