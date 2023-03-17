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Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

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Украина, Пятница 17 марта 2023 22:39
Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео) Фото: Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и из артиллерии нанесли по нему удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

На видео можно увидеть работу бойцов 40-й отдельной артиллерийской бригады.

Военные из артиллерии наносят меткие удары по позициям врага. Часть объектов оккупантов удалось уничтожить.

Напомним, что бойцы сил специальных операций уничтожили роту российских кафиров и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте Донецкой области. Бои за город продолжаются.

Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.

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