Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)
Украинские бойцы обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и из артиллерии нанесли по нему удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
На видео можно увидеть работу бойцов 40-й отдельной артиллерийской бригады.
Военные из артиллерии наносят меткие удары по позициям врага. Часть объектов оккупантов удалось уничтожить.
Напомним, что бойцы сил специальных операций уничтожили роту российских кафиров и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте Донецкой области. Бои за город продолжаются.
Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.
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