ВСУ отразили более 100 атак и нанесли 8 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб

Украинские военные отразили за сутки более 100 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Захватчики нанесли 34 авиационных удара, из которых 11 - с применением беспилотников "Шахед-136", почти все из которых были сбиты.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на сводку Генерального штаба ВСУ утром 18 марта.

В военном командовании уточнили, что 10 этих БПЛА были уничтожены украинскими подразделениями ПВО, однако один дрон попал в объект промышленной инфраструктуры. Обошлось без жертв среди гражданского населения.

Также захватчики нанесли один ракетный удар и совершили 57 обстрелов с РСЗО. Один из них - по н.п. Велетенское в Херсонской области. Обломками были повреждены 7 частных домов и здание детсада. Тоже без жертв.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения вражеских ракетных ударов по всей территории Украины "остается достаточно высокой".

"Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке.

Украинские защитники отразили более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси, но без явного формирования наступательных группировок. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ.

Оккупанты за прошедшие сутки совершили минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов, среди которых: Стариковое, Волфино и Соляники в Сумской области; Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двухлетняя, Западная, Терновая и Тихая в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Враг обстрелял районы 13 н.п. вдоль линии боевого столкновения: в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки в Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области; Новоселовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращали штурмовать Бахмут. Силы обороны Украины отразили атаки интервентов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы н.п. Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Времен Яр в Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадало 11 населенных пунктов на этом направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали районы 21 н.п., среди которых Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Маринка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжали обороняться, при этом интенсивно обстреливали н.п. Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное в Запорожской области; н.п. Времивка и Новополь в Донецкой области; Добрая Надежда в Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Громадное, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягин Разлив в Херсонской области. Всего под обстрелы попали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.