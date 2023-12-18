В ВСУ назвали вероятные угрозы нового морского дрона РФ для гражданских судов

"Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут использованы и против гражданских судов", - отметила Гуменюк.

По ее словам, данный сценарий вполне вероятен, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели.

Гуменюк сообщила, что россияне постоянно пытались найти повод обвинить гражданское судоходство в поставках грузов военного характера, но все эти претензии все равно всегда безосновательны.

"Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся - это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы", - сказала спикер.

Впрочем, сразу заверила, что несмотря на это силы обороны контролируют максимально безопасное прохождение судов территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды.

Подытоживая вышесказанное, Гуменюк добавила, что россияне, несмотря на вероятное стремление усилить свое ПВО в оккупированном Крыму, не имеют такой возможности.

"У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И надо чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют", - отметила она.